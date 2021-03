Reino Unido ultrapassa os 25 milhões de vacinados

JN/Agências Hoje às 17:00 Facebook

Twitter

Partilhar

O Reino Unido registou 141 mortes e 5758 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, tendo entretanto ultrapassado os 25 milhões de pessoas vacinadas, divulgou o Governo britânico.

Até hoje, 25.273.226 pessoas receberam a primeira dose de uma vacina contra o novo coronavírus, das quais 1.759.445 receberam uma segunda dose, administrada com um intervalo de até 12 semanas.

O Ministério da Saúde britânico anunciou que vai estender o programa a todas as pessoas com mais de 50 anos, após ter imunizado a maioria dos indivíduos dos grupos etários mais velhos e pessoas com comorbidades de risco.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, que tem 56 anos, revelou esta quarta-feira que vai ser vacinado em breve "certamente com a vacina AstraZeneca", que o Governo garante não representar perigo para a saúde.

O Governo britânico, que financiou o desenvolvimento do fármaco, que está a usar em grande número na campanha de vacinação nacional, tem-se esforçado nos últimos dias para minimizar as preocupações e garantir que não existe risco.

"Não há provas de que essas vacinas causaram os coágulos", escreveu o ministro da Saúde, Matt Hancock, no tabloide The Sun, enfatizando que esta não é apenas a opinião dele, mas também do regulador britânico, a Autoridade Reguladora de Medicamentos, a Organização Mundial de Saúde e a Agência Europeia de Medicamentos.

PUB

"Mais de 11 milhões de doses da vacina AstraZeneca já foram administradas no Reino Unido e a taxa de casos (de coágulos) relatados entre os vacinados é menor do que o que seria naturalmente esperado na população em geral", vincou o ministro.

Segundo Hancock, o Reino Unido está bem encaminhado para atingir a meta de oferecer uma dose da vacina a todos os adultos até ao final de julho, mas adiantou que um aumento no fornecimento esta semana deverá acelerar os planos.

Na terça-feira tinham sido notificadas no Reino Unido 110 mortes e 5.294 casos, mas, de acordo com os dados, a média dos últimos sete dias é de 121 mortes e 5665 infeções.

Entre 11 e 17 de fevereiro houve uma redução de 29,9% de mortes de covid-19 e de 1,2% no número de pessoas com um resultado de teste positivo confirmado em relação aos sete dias anteriores.