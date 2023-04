Reino Unido vai ter a primeira pós-graduação em medicina psicadélica

Daniela Tender Hoje às 16:18 Facebook

Twitter

Partilhar

A Universidade de Exeter, no Reino Unido, é a primeira do mundo a abrir portas a uma pós-graduação em medicina psicadélica, para ensinar profissionais de saúde sobre o uso de LSD, MDMA, psilocibina e outras drogas psicoativas no setor terapêutico.

A pós-graduação, denominada de "Psychedelics: Mind, Medicine, and Culture" (Drogas psicadélicas: Mente, Medicina e Cultura), foi anunciada na Breaking Convention, a maior conferência da Europa sobre consciência psicadélica. O programa será direcionado para profissionais de saúde, bem como para qualquer pessoa interessada em explorar o mercado de saúde terapêutico psicadélico.

De acordo com o jornal britânico "The Guardian", a pós-graduação irá incluir campos de estudo como terapias psicadélicas, psicologia, psiquiatria e neurociência, bem como módulos sobre filosofia.

PUB

Segundo a Universidade de Exeter, que consolida a medicina psicadélica como uma área de importância científica no Reino Unido, a nova pós-graduação poderá ajudar a abrir caminho para a disponibilização de terapias clínicas nos próximos cinco anos.

"À medida que o mundo acorda para o potencial uso de substâncias psicadélicas serem uma parte importante para tratar alguns dos transtornos mentais mais prejudiciais, é fundamental que estejamos a preparar mão de obra para atender o pedido", referiu a responsável pela pós-graduação, Celia Morgan, acrescentando ainda que as substâncias psicadélicas podem funcionar em casos onde outros tratamentos falham.

Austrália aprovou uso medicinal de cogumelos alucinogénicos

A abertura desta pós-graduação acontece após a Austrália ter-se tornado no primeiro país a aprovar o uso medicinal de cogumelos alucinogénicos e MDMA. "Continuamos otimistas que isto pode mudar no Reino Unido com o aumento destas evidências, até porque também está a começar a mudar em países como os Estados Unidos da América e a Austrália", acrescentou a especialista.

Substâncias como o LSD, o MDMA e a psilocibina foram proscritas da investigação científica no final de 1960. No entanto, nos últimos 10 anos, a maré tem vindo a mudar devido ao ressurgimento do interesse pelas drogas psicadélicas, por poderem, potencialmente, tratar condições como depressão, ansiedade, vícios em álcool e tabaco, transtorno obsessivo-compulsivo e transtornos de stress.