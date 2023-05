Reis Carlos III e Camila agradecem aos que contribuíram para celebrar a coroação

JN/Agências Hoje às 16:25 Facebook

Os reis Carlos III e Camila declararam-se este domingo "profundamente comovidos" pelas celebrações de milhares de cidadãos do Reino Unido durante a sua coroação na Abadia Westminster no sábado, onde compareceram dezenas de líderes mundiais.

Um porta-voz do Palácio de Buckingham, residência oficial dos reis em Londres, expressou que os soberanos estão "profundamente comovidos com os eventos de ontem [sábado] e profundamente agradecidos a todos aqueles que contribuíram para fazer do dia uma ocasião tão gloriosa".

Carlos III e Camila destacaram especialmente o papel dos cidadãos britânicos e dos visitantes que "mostraram o seu apoio em tão grande número", tanto em Londres como nas outras localidades do Reino Unido, durante a cerimónia e a procissão da coroação.

As celebrações continuam hoje com festividades e almoços de rua organizados em milhares de cidades, vilas e distritos do país, em homenagem aos reis.

Esta tarde, o primeiro-ministro, Rishi Sunak, e a sua mulher, Akshata Murthy, deram as boas vindas aos numerosos convidados com quem partilharam uma refeição em Dowing Street.

Voluntários de diversas causas, famílias ucranianas refugiadas no Reino Unido, assim como representantes de grupos juvenis, partilharam sumos de frutas, antes de almoço, com os chefes de Governo à porta da sua residência oficial em Londres.

Para a noite está agendado o ponto alto das festividades de hoje, em frente do Castelo de Windsor, onde são esperadas 20.000 pessoas para assistir ao Concerto da Coroação.

Estrelas da música popular como Katy Perry, Lionel Richie, Take That, Olly Murs e Paloma Faith são alguns dos artistas que vão atuar, assim como o tenor Andrea Bocelli, o barítono Bryn Terfel e o pianista Lang Lang.