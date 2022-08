"Relações sino-americanas estão num momento baixo"

Apesar da tensão, especialista em assuntos chineses acredita que não haverá conflito entre países

O crescimento da tensão entre os EUA e a China faz aumentar os temores de um possível conflito no Pacífico, mas Jorge Tavares da Silva, especialista em assuntos chineses, considera que esta possibilidade é bastante remota.

Apesar de o Mundo poder "assistir a uma retaliação chinesa com maior intensidade, não significa que se parta para um conflito armado no imediato", explica o professor da Universidade de Aveiro. O investigador acredita que a visita mostra que as "relações sino-americanas estão num dos momentos mais baixos dos últimos 40 anos", porém, "dependente das declarações de Nancy Pelosi em Taiwan, talvez não passe de mais uma crise pontual".