Relatório de queda do acidente de avião na China não identifica causa

Um primeiro relatório sobre o acidente com um avião da China Eastern divulgado esta quarta-feira não adianta uma causa para a queda do aparelho, na vertical, a 21 de março. O documento confirma que as caixas negras continuam muito danificadas e dá poucas pistas sobre a queda do avião.

No dia 21 de março, um avião da China Eastern Airlines, que fazia um voo entre as cidades de Kunming e Guangzhou, caiu perto da cidade de Wuzhou, na região de Guangxi, no sul da China. Todos os 132 passageiros e tripulantes morreram. O caso impressionou pelas características da queda, na vertical e em poucos minutos. E as caixas negras recuperadas, que estão agora a ser analisadas nos Estados Unidos, são a esperança de desvendar o mistério por detrás do incomum acidente

Trinta dias depois do incidente - o prazo dentro do qual a China era obrigada a enviar um relatório à Organização de Aviação Civil Internacional (CAAC, na sigla em inglês) -, a avaliação preliminar sobre a queda do Boeing 737-800 aponta que as caixas pretas continuam muito danificadas e dá poucas pistas sobre a tragédia. O documento indica que os pilotos deixaram de responder aos controladores de voo logo após a primeira queda de altitude e que não foram detetados problemas com o modelo do avião.

A investigação revelou que tanto as qualificações das tripulações de voo e de cabine como as da equipa de manutenção do aparelho "atenderam aos requisitos". "O certificado de aeronavegabilidade da aeronave no acidente era válido", informou a CAAC no documento, notando ainda não ter havido uma comunicação de avaria antes do voo, nem carga declarada como mercadoria perigosa no avião. Também não foram detetadas anomalias nos equipamentos de navegação e monitorização.

Para o especialista em aviação chinesa Li Xiaojin, as conclusões iniciais indicam que não houve qualquer problema com os procedimentos de voo, o que significa que os dados contidos nas caixas negras serão o principal fator para determinar a causa da queda. A investigação deverá estar concluída apenas dentro de um ano.