Serviços secretos sem conclusões sobre origem da covid-19

O Presidente dos EUA recebeu, na terça-feira, um relatório dos serviços secretos norte-americanos inconclusivo quanto à origem do novo coronavírus SARS-CoV-2, noticiou a imprensa local.

De acordo com o jornal "The Washington Post", que citou dois funcionários não identificados, o documento é o resultado de uma investigação de 90 dias que Joe Biden pediu em maio às agências de informações norte-americanas.

Os peritos, apesar de analisarem os dados secretos existentes e procurarem novas pistas, não chegaram a um consenso sobre a origem do vírus, que podia ter sido passado de animal para humano ou o produto de um acidente de laboratório.

Os serviços secretos indicaram que vão tentar desclassificar elementos do relatório nos próximos dias para possível publicação, acrescentou o diário.

Biden anunciou a investigação em maio, depois de um relatório dos serviços secretos norte-americanos ter descoberto que vários investigadores do Instituto Wuhan de Virologia, no centro da China, adoeceram em novembro de 2019 e tiveram de ser hospitalizados, informou na altura o "The Wall Street Journal".

O Presidente explicou que os serviços secretos norte-americanos estavam a avaliar "dois cenários prováveis": se resultava do contacto humano com um animal infetado ou de um acidente de laboratório.Sobre estas duas opções, Biden disse que dois dos serviços de informações dos EUA estão inclinados para o primeiro cenário e um terceiro para a ideia de laboratório.

Em fevereiro, a administração norte-americana mostrou-se insatisfeita com os resultados preliminares de investigações, realizadas no início deste ano, por peritos internacionais em Wuhan para procurar a possível origem da pandemia, e consideraram que as autoridades chinesas tinham retido dados dessa missão da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Os peritos indicaram então, após quatro semanas de trabalho na China, que a hipótese mais provável para a origem do novo coronavírus era que este tinha sido transmitido ao homem a partir de animais selvagens através de uma ou mais espécies intermediárias.

Contudo, a oposição republicana, liderada pelo ex-Presidente Donald Trump, defendeu que a covid-19 foi gerada num laboratório chinês.