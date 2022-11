Rendimento dos grandes empresários sobe duas vezes mais rápido que a inflação

AFP Hoje às 15:26 Facebook

O rendimento dos patrões das maiores empresas britânicas aumentou duas vezes mais rápido que a inflação neste ano, de acordo com um estudo da consultora PricewaterhouseCoopers (PwC). Esta constatação alimenta críticas, num momento de grandes aumentos do custo de vida.

Num contexto de inflação de mais de 10% no Reino Unido, essas quantias poderiam ser "distribuídas de forma mais igualitária", disse o diretor do think tank High Pay Center, Luke Hildyard, à agência de notícias France-Presse.

O aumento do rendimento deve-se em grande parte às crescentes bonificações após "a reabertura das empresas e o retorno da procura após a pandemia", destaca Andrew Page, especialista em remuneração de executivos da PwC.

A PcW especificou esta segunda-feira, num comunicado, que o rendimento médio dos administradores do FTSE 100, que reúne as 100 maiores valorizações da Bolsa de Londres, subiu de 3,2 milhões de libras para 3,9 milhões de libras (4,5 milhões de euros, +22%) entre 2021 e 2022.

A remuneração dos altos funcionários havia caído durante a pandemia após as reduções de salários e gratificações, sejam elas voluntárias ou sob pressão de acionistas ou investidores.

Vários estudos afirmam que, desde então, os aumentos de rendimentos dos diretores voltaram a crescer acentuadamente e estão em níveis pré-pandémicos.

"Ao longo da última década, os investidores começaram a ser mais rigorosos quando se trata de remuneração de diretores" e as empresas do FTSE 100 raramente pagam mais de "três a quatro milhões de libras" anualmente aos seus executivos-chefes, afirma Hildyard.

No entanto, "isso equivale pagar-lhes mais de 100 vezes o salário de um trabalhador britânico médio", insiste.

Durante alguns meses, as greves para exigir salários melhores multiplicaram-se diante da inflação generalizada no Reino Unido.