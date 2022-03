Reportagem na Polónia: Mais constante do que tudo na terra é agora a tristeza

José Miguel Gaspar, em Cracóvia Hoje às 07:53 Facebook

Ucranianos que fogem da guerra continuam a inundar a Polónia. Mães e filhos sem pais cobrem todo o chão da estação de comboios de Cracóvia.

Kraków Glowny, a estação central de comboios de Cracóvia, junto às modernas galerias Krakowska, Polónia, é um lugar a ferver. Enquanto polacas pestanudas bem vestidas bebem café no Starbucks e jovens mochileiros passam apressados para os albergues à volta com as suas mochilas coloridas, filas de famílias ucranianas tensas e um tanto atordoadas continuam a encher o chão frio da estação com os seus olhares parados. São famílias cortadas, quebradas, literalmente: não se veem os homens, os maridos, os pais - todos os ucranianos dos 18 aos 60 anos estão proibidos de sair devido à lei marcial e à mobilização geral pela defesa do país invadido pelos russos, que iniciaram a guerra faz hoje 22 dias -, só se veem as mulheres e as crianças com as caras pequeninas e exaustas.

Uma menina arrasta um Cocas de peluche por uma perna, o sapo parece agoniar, a menina larga-o, e o sapo fica no chão, perdido entre os pés que passam, a esverdear; um rapazinho de ar muito pálido vestido com roupas descombinadas está deitado de barriga no chão, parece brincar com um carrinho preto, mas não, é uma barra de chocolate, parece um Mars; outro menino perto dele olha-o fixamente, só faz isso, olha-o e não se mexe; ao lado está a mãe dele, e duas malas maiores do que ele, mais uma série de sacos plásticos com pacotes de bolachas, pão, sumos, bananas de pele pisada, mas a mãe não desprega os olhos do ecrã digital vertical com os horários dos comboios que estão sempre a mudar; ouve-se um sinal sonoro suave, sai um aviso em polaco, e ao mesmo tempo, numa estranha sincronia oblíqua, veem-se todas as caras a girar, olham umas para as outras, ansiosas, de olhos muito abertos, sem perceber o que é que foi dito em polaco pela voz.