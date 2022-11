Repórter e piloto morrem após queda de um helicóptero de TV

Diana Fernandes Hoje às 17:32 Facebook

Um acidente de helicóptero em Charlotte, no estado norte-americano da Carolina do Norte, resultou na morte do meteorologista da cadeia televisiva ​​​​​​​WBTV, Jason Myers, e do piloto Chip Tayag, esta terça-feira.

A Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) revelou que um helicóptero Robinson R44 despenhou-se, obrigando as autoridades a fechar as pistas no sentido sul da Interestadual 77.

A FAA e o National Transportation Safety Board estão a investigar o que terá causado a quedo da aeronave.

A estação televisiva WBTV divulgou a notícia num comunicado publicado nas redes sociais, "a família WBTV sofreu uma perda terrível".

O meteorologista Jason Myers cresceu na Carolina do Norte e trabalhou em estações de televisão em Raleigh, Texas e Virgínia antes de voltar para a área de Charlotte. Já o piloto Chip Tayag, com experiência há mais de 20 anos, começou a trabalhar com a WBTV em 2017.

O chefe da polícia de Charlotte, Johnny Jennings, considerou as duas mortes uma "perda devastadora" enquanto elogiava o piloto, que aparentemente evitou bater na pista.