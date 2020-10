República Checa regista 8325 novos casos, há novas restrições em vigor

JN/Agências Hoje às 11:38 Facebook

A República Checa registou nas últimas 24 horas um total de 8325 novos casos do SARS-CoV-2, no dia em que entram em vigor a ordem de encerramento de escolas, bares e restaurantes por duas semanas.

Este é o segundo maior número de novos casos desde o início da pandemia de covid-19 no país.

O Ministério da Saúde informou que existem atualmente 68.740 infeções ativas no país, que regista 524 casos acumulados nos últimos 14 dias por 100.000 habitantes, o maior número da União Europeia (UE), à frente da Bélgica (429) e da Espanha (300).

Existem atualmente 2503 pessoas hospitalizadas devido ao SARS-CoV-2, 467 destas em estado grave.

O número de médicos infetados cresceu 79% na última semana, segundo dados da Câmara Checa de Médicos, o que levou muitos hospitais a solicitarem a ajuda de estudantes de medicina, algo previsto no estado de emergência vigente até 3 de novembro.

Em alguns lugares, também foi solicitada a ajuda do exército para ajudar nas instituições como lares, onde o novo coronavírus afetou funcionários e utentes, algo que já aconteceu durante a primeira onda da pandemia na primavera.

Esta quarta-feira entram em vigor as novas medidas para conter a pandemia, entre as quais o encerramento de escolas, com exceção de creches, até 2 de novembro, e de bares e restaurantes até 3 de novembro, data em que a princípio, termina o estado de alerta decretado em 5 de outubro.

As autoridades exigiram que os estudantes universitários deixassem os campus e a obrigação de usar máscara foi estendida a todas as paragens do transporte público.

Além disso, o consumo de álcool em espaços públicos foi proibido e o número de pessoas que podem reunir-se em ambientes fechados foi limitado a seis.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão e oitenta e um mil mortos e mais de 37,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.