Republicanos dizem que envolvimento de Trump nas eleições foi prejudicial

A "onda vermelha" não tomou os Estados Unidos, como previa Donald Trump, mas as vagas de choque começam a dar à costa. Os republicanos não vão conseguir a vitória que o ex-presidente antecipava e começaram as críticas ao envolvimento do magnata norte-americano na campanha para as eleições intercalares.

Donald Trump anunciou uma "onda vermelha", em alusão à cor que define o Partido Republicano, que ia varrer os Estados Unidos da América (EUA), nas eleições intercalares de terça-feira. Quando faltam apurar os resultados em quatro estados, o partido do "elefante" lidera a corrida ao Congresso, com vantagem inferior à estimada, e pode não conseguir a maioria que pretendia no Senado.

"Estou muito desapontado", disse o senador Pat Toomey, que se retira do Senado. O republicano indigitado para concorrer ao lugar pela Pensilvânia, Mehmet Oz, foi derrotado pelo democrata John Fetterman. Um triunfo que animou os "azuis" e abateu os "vermelhos", desapontados com os resultados até ao momento, que deixam em aberto uma vitória democrata no Senado e dão um triunfo mais curto que o antecipado no Congresso.