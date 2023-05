Republicanos dos EUA ameaçam processar Blinken por desrespeito ao Congresso

JN/Agências Hoje às 19:30 Facebook

Os Republicanos no Congresso norte-americano acusam o secretário de Estado, Antony Blinken, de não cooperar com a investigação que estão a conduzir à retirada militar do Afeganistão, enquanto o Departamento de Estado afirma ter prestado as informações necessárias.

O presidente do Comité de Relações Externas da Câmara de Representantes, o Republicano Michael McCaul, disse numa carta que "são insuficientes" as informações fornecidas pelo Departamento de Estado sobre um telegrama no qual vários diplomatas alertavam para a tomada de Cabul pelos talibãs se a retirada norte-americana fosse concluída.

McCaul deu até 11 de maio para Blinken entregar as informações necessárias ou então iniciará um processo litigioso no Congresso por desrespeito.

Um porta-voz do Departamento de Estado disse hoje que a iniciativa dos Republicanos na Câmara de Representantes é "desnecessária e inconsequente".

"É lamentável que o Comité de Relações Externas da Câmara continue com essa iniciativa desnecessária e inconsequente, apesar de ter recebido um relatório confidencial sobre o telegrama, bem como um resumo por escrito", explicou o porta-voz da diplomacia dos EUA.

O Departamento de Estado assegura que entregará ao Congresso "as informações de que necessita para fazer o seu trabalho, protegendo os funcionários" daquele organismo.

A oposição Republicana - que detém a maioria da Câmara de Representantes desde janeiro passado - abriu uma investigação sobre a complexa retirada militar do Afeganistão, conduzida pelo Governo do Presidente Democrata Joe Biden, no verão de 2021.

No centro da investigação está um telegrama que Blinken se recusa a desclassificar, no qual diplomatas norte-americanos em Cabul alertam sobre a tomada da cidade pelos talibãs se a retirada fosse concluída, como aconteceu.

Este género de telegramas são um mecanismo estabelecido em 1971, durante a Guerra do Vietname, para que membros dos serviços diplomáticos dos EUA pudessem expressar críticas à política do Governo sempre que discordassem, sem risco de eles se tornarem públicos.