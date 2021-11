Republicanos proíbem bonecos da Rua Sésamo de participar em conferência

JN Hoje às 16:26 Facebook

Twitter

Partilhar

Poupas, Egas e outras estrelas da Rua Sésamo foram proibidos de participar na Conferência de Ação Política Conservadora dos Estados Unidos da América (CPAC). Em causa está um tweet de Poupas, onde este diz ter recebido a vacina contra a covid-19.

I got the COVID-19 vaccine today! My wing is feeling a little sore, but it'll give my body an extra protective boost that keeps me and others healthy.



Ms. @EricaRHill even said I"ve been getting vaccines since I was a little bird. I had no idea! - Big Bird (@BigBird) November 6, 2021

Os bonecos de televisão foram informados de que não eram bem-vindos no evento dos conservadores, que se vai realizar na Florida em 2022, uma vez que aos olhos dos Republicanos foram instrumentalizados pelo governo de Biden.

Big Bird & Big Gov. Mandates?

NO THANK YOU pic.twitter.com/JK3efVPQnK - CPAC 2022 (@CPAC) November 18, 2021

Vários políticos conservadores dos Estados Unidos atacaram o programa de televisão infantil, com o senador texano Ted Cruz a marcar o tweet como "propaganda política". A verdade é que as personagens da Rua Sésamo têm ajudado a divulgar mensagens de saúde pública há várias décadas, tendo em 1972 assumido o mote: "Não esperem, vacinem-se".

Joe Biden também entrou na discussão, com o seguinte tweet: "Bom para ti, @BigBird". Ser vacinado é a melhor forma de manter os teus vizinhos seguros".

Com a polémica instaurada online, os organizadores da CPAC decidiram proibir o Poupas, e os seus colegas Egas e o Becas por associação, de comparecerem na maior conferência republicana.

PUB

Ainda não foi apresentado qualquer comentário oficial pelos organizadores do CPAC sobre se o Ferrão ou o Monstro das Bolachas serão autorizados a participa no evento.