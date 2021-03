Resgatadas 150 crianças desaparecidas nos EUA

Sílvia Rodrigues Hoje às 12:59 Facebook

Twitter

Partilhar

A polícia do Tennessee, nos EUA, encontrou 150 crianças desaparecidas, após vários meses de investigação. Segundo as autoridades, cinco das crianças era vítimas de tráfico humano e uma delas foi resgatada como parte de uma investigação de sequestro. As vítimas tinham entre os três e os 17 anos.

"Espero que esta operação mude o rumo das 150 crianças e que as guie para terem aquilo que todas as crianças merecem", afirmou Tyreece Miller, agente federal responsável pela operação, citado pela BBC.

A investigação, iniciada no outono de 2020 e que culminou em janeiro, com diversas rusgas, foi apelidada de "Voluntariado forte" (Volunteer Strong, em inglês) e é considerada como uma das maiores operações de resgate de crianças da história do país. No total, tinham sido identificadas 240 crianças desaparecidas e, por isso, foram reunidos esforços do Centro de Investigação do Tennessee (TBI, na sigla inglesa), Serviço de Marshalls dos Estados Unidos, o Departamento de Proteção de Menores e o Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas.

As circunstâncias dos desaparecimentos são das mais variadas ordens e vão desde crianças que fugiram de casa a crianças que eram abusadas e exploradas, aponta um membro das autoridades. Tim Burchett, um congressista do Tennessee, apelidou os resultados de "milagrosos". Ainda assim, Josh DeVine, um porta-voz do TBI, garantiu que os esforços não vão ficar por aqui e que vão fazer de tudo para encontrar as 90 crianças que escaparam nesta fase da operação.