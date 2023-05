Resgatadas duas raparigas raptadas pelo Boko Haram em 2014

JN/Agências Hoje às 15:15 Facebook

O exército nigeriano anunciou o resgate de mais duas raparigas raptadas pelo grupo Boko Haram durante um ataque em 2014 contra uma escola na cidade de Chibok, no estado de Borno (nordeste), quando cerca de 280 raparigas foram raptadas.

O comandante da operação "Hadin Kai", Ibrahim Ali, indicou que uma das resgatadas é Esther Marcus, que foi libertada pelos militares nigerianos em 21 de abril durante uma operação contra o Boko Haram. Na mesma operação também foi resgatada Hauwa Maltha.

Esther Marcus foi casada à força com um membro do grupo terrorista, entretanto morto numa operação militar. "Mais tarde, foi casada com outro insurrecto em enclaves terroristas na floresta de Sambisa, até ser resgatada pelas tropas", afirmou.

Ali saudou os progressos do exército na luta contra o Boko Haram e disse que "os resultados são evidentes, uma vez que as tropas resgataram recentemente cerca de 14 raparigas raptadas em Chibok", como noticiado pelo diário nigeriano "The Premium Times".

O Boko Haram raptou mais de 270 raparigas de uma escola secundária em Chibok, em abril de 2014, embora algumas delas tenham conseguido escapar. O seu rapto desencadeou uma onda internacional de condenação e mobilização sob o lema #BringBackOurGirls ("devolvam as nossas raparigas"), apesar de cerca de 100 ainda estarem sequestradas.

Em abril, a organização Amnistia Internacional denunciou a extrema vulnerabilidade das crianças nigerianas perante a ameaça de rapto, num contexto de recrudescimento deste tipo de incidentes no norte e noroeste do país africano.

Neste sentido, o representante do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) na Nigéria, Cristian Munduate, afirmou numa entrevista concedida no final de abril à agência Europa Press que, embora os mais recentes raptos "não atinjam a magnitude" do de Chibok, os números são "impressionantes".