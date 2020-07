Resgatados 20 migrantes que tentavam atravessar o Canal da Mancha

JN/Agências Hoje às 17:25 Facebook

Vinte migrantes, incluindo cinco menores, que tentavam chegar às costas britânicas foram esta quinta-feira resgatados no Canal da Mancha, entre França e Inglaterra, divulgaram as autoridades marítimas francesas.

Alertados por um navio de pesca que estava na zona e que avistou uma embarcação em dificuldades, os serviços de resgate enviaram uma embarcação de patrulha para o local, segundo relataram as mesmas fontes.

As equipas de resgate constataram que a bordo da embarcação, "que estava a começar a meter água", estavam "18 pessoas, incluindo cinco menores e três mulheres".

Durante o percurso de regresso a terra (às costas do norte de França), "a patrulha avistou outros dois náufragos que estavam sobre uma prancha de 'paddle' [normalmente utilizada com um remo], que também foram resgatados", anunciaram ainda as autoridades marítimas francesas.

Os 20 migrantes foram levados de volta "para o porto (...) onde foram tratados (...). Todos estão sãos e salvos", afirmaram as autoridades.

Desde 1 de janeiro, pelo menos 624 migrantes foram intercetados pelas autoridades francesas quando tentavam atravessar o Canal da Mancha com recurso a embarcações (algumas delas improvisadas) ou até mesmo a nado, segundo uma contagem feita pela agência France-Presse (AFP).

Em meados deste mês, França e Reino Unido assinaram um acordo para criar uma "célula franco-britânica" de serviços de informações para a área das migrações, que pretende, principalmente, lutar contra as redes organizadas de tráfico de migrantes, também conhecidas como redes de passadores.

O acordo foi assinado pelos ministros do Interior francês e britânico, Gérald Darmanin e Priti Patel, respetivamente, em Calais, no norte de França.