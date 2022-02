Resgate de criança de um poço em Marrocos deixa país em suspenso

Maria João Magalhães Hoje às 17:45 Facebook

Têm-se multiplicado os esforços para resgatar uma criança de cinco anos que caiu a um poço, com cerca de 32 metros de profundidade, na terça-feira passada, nos arredores da cidade de Chefchaouen, norte de Marrocos. O país acompanha as operações através das televisões e nas redes sociais, onde se multiplicam as mensagens de esperança.

O menino estava, ao que foi possível apurar, acompanhado pelo pai que realizava reparações naquele poço, no momento do acidente.

Apesar da altura significativa da queda, as imagens capturadas por uma câmara que fizeram chegar ao interior do poço mostram que Reyan está vivo e consciente, apresentando apenas alguns ferimentos ligeiros na cabeça.

As equipas de resgate, lideradas pela Proteção Civil de Marrocos, estão, neste momento, e com recurso a cinco escavadoras, a cavar um túnel paralelo ao poço, numa tentativa de contornar a sua estreiteza, que tem vindo a dificultar e a estender a duração as operações. Até ao momento, foram perfurados cerca de 19 metros de um novo poço.

"O diâmetro do poço é inferior a 45 centímetros", disse o chefe da equipa de resgate, Abdelhabi Temrani, à estação de televisão AL Oula, acrescentando que os socorristas estão a realizar trabalhos no poço há mais de 24 horas.

A par das operações de resgate e de forma a assegurar a sobrevivência do menino, as autoridades estão a enviar máscaras de oxigénio, comida e água para o interior da estrutura. No local, já se encontra uma equipa médica preparada para atuar face a qualquer eventualidade.