Residência de candidato republicano na Carolina do Norte atingida por tiro

JN/Agências Hoje às 01:02 Facebook

Twitter

Partilhar

A residência dos pais e filhos de Pat Harrigan, candidato republicano à Câmara dos Representantes pela Carolina do Norte, foi atingida por um tiro, num incidente sem feridos que causou "imenso stress" nas últimas semanas de campanha.

Harrigan, fabricante de armas de fogo e veterano das Forças Especiais do Exército dos EUA, concorre contra o senador democrata Jeff Jackson por uma vaga na Câmara dos Representantes no novo 14.º Distrito da Carolina do Norte, com sede em Charlotte, no oeste.

Este distrito emergiu após uma longa batalha de reajustamento, durante a qual a Carolina do Norte redesenhou o seu mapa do Congresso para acomodar o assento adicional que recebeu após os censos de 2020.

PUB

Analistas políticos referem que o mapa de 2022 favorece os republicanos em sete dos 14 distritos do Estado e favorece os democratas em seis.

Marla Harrigan, de 74 anos, explicou esta quinta-feira à agência Associated Press (AP) que se encontrava a ver televisão com o seu marido, James Harrigan, quando uma bala atingiu a casa em 18 de outubro.

O Departamento de Polícia de Hickory respondeu à chamada de emergência e assinalou no relatório um incidente envolvendo uma arma de fogo.

Os filhos do candidato ao Congresso, de 3 e 5 anos, encontravam-se a dormir no quarto acima daquele que foi atingido, adiantou Marla Harrigan.

A bala foi disparada de uma área densamente arborizada e não acordou as crianças.

Os dois filhos de Harrigan têm estado a morar com os avôs em Hickory, a cerca de 90 quilómetros a noroeste de Charlotte, durante grande parte da campanha.

Desde o incidente, foram deslocados para fora do Estado "com muitos cuidados", acrescentou Marla Harrigan, adiantando que o seu filho também pediu aos pais para deixarem a cidade.

A porta-voz do Departamento de Polícia de Hickory, Kristen Hart, referiu que não foram realizadas detenções em relação a este incidente e que a investigação está em andamento.

Jordan Shaw, porta-voz da campanha de Harrigan, realçou que o candidato republicano também recebeu inúmeras ameaças de morte, que foram enviadas para a polícia para ajudar na investigação.

Em comunicado, Harrigan sublinhou que está "focado em reconstituir a economia, baixar os preços e manter as ruas seguras".

"Será preciso mais do que uma bala e ameaças de morte para tirar este Boina Verde desta missão", garantiu.