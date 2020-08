Residentes de Auckland regressam às ruas após confinamento

JN/Agências Hoje às 09:22 Facebook

Os residentes da cidade mais populosa da Nova Zelândia, Auckland, puderam regressar esta segunda-feira às ruas após uma medida de contenção imposta a 12 de agosto na sequência do ressurgimento da covid-19 na cidade.

As escolas e empresas em Auckland, que tem uma população de 1,7 milhões de habitantes, abriram as suas portas com algumas restrições.

O uso de máscara é obrigatório nos transportes públicos para pessoas com mais de 12 anos.

"Todos nos sentimos um pouco cansados. Estamos nisto desde o final de fevereiro. No mundo inteiro é o mesmo, mas em comparação, aqui estamos a ir bem. Vamos ultrapassar isto novamente se todos fizerem a sua parte", disse a primeira-ministra neozelandesa, Jacinda Ardern.

A Nova Zelândia chegou a estar mais de 100 dias sem registar qualquer caso da covid-19, mas, no início do mês, surgiu um surto em quatro membros de uma família.

Esta segunda-feira, o país registou nove infeções, cinco das quais por transmissão local e quatro detetadas em centros de quarentena.

Desde o início da pandemia, a Nova Zelândia totalizou 1.387 infeções e 22 mortes, segundo o Ministério da Saúde do país, que ainda não descobriu a origem misteriosa do surto em Auckland.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 843 mil mortos e infetou mais de 25 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.