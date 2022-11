Resistência democrata trava onda vermelha no Congresso

Ana Isabel Moura com Gabriel Hansen Hoje às 21:06 Facebook

Partido Republicano perto de controlar Câmara dos Representantes, mas Senado deverá ficar nas mãos dos "azuis".

A contagem dos votos está longe de chegar ao fim, mas os resultados conhecidos até ao final da tarde (hora de Portugal continental) indicavam uma vitória republicana na Câmara dos Representantes, com a conquista de, pelo menos, 204 assentos. Ainda assim, o partido de Joe Biden conseguiu evitar a "onda vermelha" antecipada por Donald Trump. No Senado, há uma forte possibilidade de os democratas manterem o controlo já que, mesmo que cada partido conquiste 50 lugares, os "azuis" têm uma maioria graças ao voto de desempate da vice-presidente Kamala Harris.

"A vitória republicana será bem mais magra do que aquilo que as sondagens previam", observa Diana Soller, especialista do Instituto Português de Relações Internacionais (IPRI). No entanto, a investigadora antecipa que uma maioria vermelha na Câmara dos Representantes poderá constituir "uma pedra no sapato" para o presidente dos EUA. "Existe uma maior probabilidade de, nos próximos dois anos, Biden ter legislação bloqueada. Por outro lado, tendo em conta que a margem parece ser curta, poderá haver forma do Executivo negociar", perspetiva.