Resposta a sismos é maior prova de fogo de Erdogan

Presidente enfrenta caos pós-terramotos com promessas de reconstrução. Especialistas em política consideram que catástrofe irá beneficiar líder nas eleições.

A menos de três meses das eleições, marcadas para 14 de maio, Recep Tayyip Erdogan, presidente da Turquia, enfrenta um dos maiores desafios do seu legado de 20 anos. Com a crise económica a fazer cair a popularidade do líder de Ancara antes dos sismos, o desastre natural, que já causou pelo menos 22 765 mortos na Turquia e na Síria, poderá ser o balão de oxigénio que o chefe de Estado precisava para se manter no poder. Entre abraços, palavras reconfortantes e promessas de uma reconstrução célere, Erdogan tem em mãos vários trunfos para fazer frente à oposição, mas o sucesso da inesperada campanha eleitoral dependerá da resposta à tragédia, da qual resultaram cerca de 79 mil feridos só em território turco.

"Realizar eleições neste contexto pode favorecer Erdogan. Tem aparecido ao lado das vítimas e já está a propor medidas para a recuperação, o que lhe pode ser muito favorável", salientou José Palmeira, professor de Relações Internacionais da Universidade do Minho, ao JN, recordando as garantias do rosto do poder turco, que se comprometeu a reconstruir todos os edifícios em ruínas no período de um ano, bem como doar 10 mil liras turcas (cerca de 497 euros) a cada vítima. "Se esse nível de resposta se confirmar, então Erdogan irá sair beneficiado", destacou Emre Peker, diretor do Eurasia Group para a Europa, ao "Financial Times".