Resposta tardia à pandemia custou vidas no Reino Unido, diz especialista

A resposta tardia no combate ao novo coronavírus no Reino Unido causou um número de mortes significativamente maior no país, de acordo com Sir David King, ex-conselheiro-chefe para a ciência do Governo do Reino Unido.

Em entrevista à LBC Radio, King criticou a resposta dada à pandemia, com o Reino Unido a optar pela estratégia de "imunidade de grupo" iniciada pelo Governo de Boris Johnson, um modelo de isolamento menos restritivo que impedia apenas grupos de risco de saírem à rua.

"Em 2006, publicamos um relatório sobre as ações necessárias para lidar com uma pandemia e mostramos que se ocorresse um surto de qualquer novo vírus, em qualquer lugar, dentro de três meses estaria em todo o mundo. Foi o que aconteceu", afirmou David, que assessorou o governo do Reino Unido entre 2000 e 2007.

Sir David King afirmou que a política de redução nos gastos públicos, em particular no serviço nacional de saúde britânico na última década, também explica a lenta resposta à crise.

Questionado se os cortes levaram diretamente a mais mortes no Reino Unido, o ex-conselheiro foi perentório: "Absolutamente."

E vai mais longe: "Se eu olhar para os números, estou realmente triste com a omissão de mortes fora dos hospitais. Isso significa que realmente não temos ideia de onde estamos", disse.