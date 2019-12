Resultados oficiais das eleições dão 365 deputados ao Partido Conservador

Hoje às 16:49 Facebook

O Partido Conservador, do primeiro-ministro Boris Johnson, ganhou com maioria absoluta as eleições legislativas britânicas, elegendo 365 deputados, segundo dados totais divulgados esta sexta-feira pela BBC.

Numa Câmara dos Comuns que conta com 650 membros, um partido deve obter 326 assentos para ter maioria absoluta, situação conseguida pelos conservadores.

De acordo com os resultados definitivos, o quadro das votações é o seguinte (entre parêntesis a evolução em relação às legislativas precedentes, de 2017):

Conservadores: 365 deputados (+47)

Partido Trabalhista: 203 deputados (-59)

Partido Nacional Escocês (SNP): 48 deputados (+13)

Liberais Democratas: 11 deputados (-1)

Partido Unionista Democrático (DUP): oito deputados (-2)

Sinn Fein: sete deputados (0)

Plaid Cymru: quatro deputados (0)

Partido dos Verdes: um deputado (0)

Partido Trabalhista e Social-Democrata: dois deputados (+2)

Partido da Aliança: um deputado (+1)

Participação: 67,3% (-1,5 pontos)