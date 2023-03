Retirada de civis a conta-gotas na flagelada Bakhmut

Na cidade que é centro dos combates no Donbass, ainda estarão mais de 4000 civis encurralados. Autoridades ucranianas só estão a conseguir retirar entre cinco e dez por dia.

Caíram de cerca de 600 para entre cinco e dez pessoas por dia, retiradas da linha da frente dos combates em Bakhmut, cidade reduzida a escombros, morte, fome e devastação, que traduz um quadro de crise humanitária que se agrava em cada dia, com a investida das forças ao serviço de Moscovo - sobretudo os mercenários do grupo Wagner - a avançar rua a rua, numa lógica de erosão de tudo o que ainda não tenha sido arrasado.

"O inimigo explode tudo no chão, ataca prédios de vários andares e o setor residencial. Há ataques aéreos, bombardeamentos de artilharia, bombardeamentos de morteiros. O inimigo está a atacar a cidade com tudo o que pode. Não há como chegarmos lá", descreveu o vice-presidente de Bakhmut, Oleksandr Marchenko, em declarações à estação norte-americana CNN, citadas pelo jornal britânico "The Guardian".