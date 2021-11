Retomadas buscas de alpinistas desaparecidos em avalanche no Evereste

Hoje às 15:12 Facebook

Twitter

Partilhar

A busca de três jovens alpinistas franceses, desaparecidos após uma avalanche num cume na região do Evereste, recomeçou esta segunda-feira.

"A esperança de encontrar sobreviventes é agora quase nula", indicou a Federação Francesa de Clubes Alpinos e de Montanha (FFCAM).

O diretor executivo do Serviço de Helicópteros Kailash, Pratap Jung Pandey, afirmou que "a busca continuará hoje" e que "algo como um saco ou um objeto preto foi avistado na montanha".

No domingo, um avião deixou na zona guias de montanha experientes para tentarem encontrar os jovens franceses, com cerca de 20 anos.

Ang Norbu Sherpa, o presidente da Associação Nacional de Guias de Montanha do Nepal, que é agora o responsável pela operação, disse que também se encontrava na área neste momento.

Tarka Raj Pandey, vice-superintendente da polícia local, disse que tinha sido enviado um oficial de ligação para avaliar a situação.

Os três alpinistas pertencem ao Groupe Excellence Alpinisme National (GEAN), um grupo de elite da Federação Francesa de Clubes Alpinos e de Montanha.

PUB

Louis Pachoud, Gabriel Miloche e Thomas Arfi escalavam um barranco do lado esquerdo da face oeste do cume do Mingbo Eiger (6.070 metros), disse hoje a FFCAM, através de uma declaração.

"O reconhecimento do helicóptero enviado pela FFCAM, na manhã de domingo, bem como o sobrevoo da sua rota, realizado hoje, permitiu localizar os seus trilhos até 5900 metros do percurso que conduz ao cume. A esta altitude, os socorristas puderam ver o desencadeamento de uma avalanche", de acordo com a mesma fonte.

Estas mesmas pistas mostram que os alpinistas "desistiram de ir ao cume, voltaram atrás e começaram a sua descida pela sua rota de ascensão". Os socorristas encontraram três sacos, bem como o equipamento bivaque.

Os desaparecidos faziam parte de um grupo que chegou à região de Khumbu (região Everest) no final de setembro para escalar vários picos entre cinco e seis mil metros a sul de Ama Dablam (6.814m).

O último contacto telefónico, feito a partir do seu bivaque, data de 26 de outubro, de acordo com a FFCAM, que também afirmou que outros cinco membros da equipa GEAN serão "repatriados para França dentro de poucos dias".

Um funcionário do Ministério do Turismo do Nepal disse que os alpinistas não tinham solicitado a autorização necessária para a subida, uma afirmação rejeitada por Pralhad Chapagain, do Holiday Himalaya Trek and Expedition, a agência encarregada da expedição.

Desde a sua criação em 1991, GEAN formou várias gerações de montanhistas franceses.