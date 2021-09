Reviravolta no mundo dos milionários: Elon Musk volta a ser o mais rico

JN Hoje às 19:50 Facebook

O empresário norte-americano Elon Musk volta a estar à cabeça da lista da revista Forbes das pessoas mais ricas do mundo. A fortuna do fundador da Tesla ultrapassou os 200 mil milhões de dólares.

De acordo com o ranking da Forbes, divulgado esta quarta-feira, Musk faturou 3,8 mil milhões de dólares (3,25 mil milhões de euros) com a subida das ações da Tesla na segunda-feira e encerrou o dia com 203,4 mil milhões de dólares (cerca de 173,7 mil milhões de euros). A valorizar há quatro meses, as ações da fabricante de veículos elétricos fecharam a subir mais de 2% para 791,36 dólares (676 euros), o valor mais alto desde fevereiro.

O empresário é a terceira pessoa do mundo a atingir o marco dos 200 mil milhões de dólares de património, depois do também norte-americano Jeff Bezos e do francês Bernard Arnault, voltando a gozar do título de mais rico do mundo. A riqueza é até maior do que em janeiro, quando o fundador da Tesla se tornou, pela primeira vez, a pessoa mais rica do mundo.

O também fundador da Space X - gigante da tecnologia espacial que, em fevereiro, foi avaliada em 74 mil milhões de dólares (63,2 mil milhões de euros) - ultrapassou, assim, o dono da Amazon e da Blue Origin, cuja fortuna caiu mil milhões de dólares (854 milhões de euros) na segunda-feira, para 197,7 mil milhões de dólares (168,9 mil milhões de euros), depois de as ações da Amazon terem caído 0,6%.

Bezos, rival espacial de Musk, que em julho foi ao espaço, em 11 minutos, a bordo do foguetão New Shepard, tinha alcançado a marca dos 200 mil milhões de dólares em agosto de 2020. O magnata Bernard Arnault, diretor-executivo da LVMH, dona da Louis Vuitton e da Dior, fê-lo em agosto deste ano.