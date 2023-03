Rios atmosféricos inundam Califórnia com mais chuva e neve

JN/Agências Hoje às 00:52 Facebook

Mais de nove mil residentes da Califórnia receberam, esta sexta-feira, ordem de retirada, quando um novo rio atmosférico trouxe chuvas fortes, tempestades e ventos fortes, enchendo rios e riachos e inundando estradas durante esta manhã.

Na cidade de Santa Cruz, na Califórnia, um riacho a transbordar devido à chuva destruiu parte da Main Street em Soquel, cidade com mais de 10.000 habitantes, isolando vários bairros.

As equipes de socorro concentraram-se em remover árvores e outros detritos e encontrar uma solução para que se pudesse continuar a atravessar o riacho, revelaram as autoridades locais.

As autoridades de Santa Cruz pediram aos residentes da cidade que ficassem em casa, apesar de algumas infraestruturas de água terem ficado destruídas.

Nas proximidades de Watsonville e nas cidades centrais de Kern e Tulare, na Califórnia, com pequenas comunidades perto de rios e riachos, também houve ordens de evacuação.

Na área da baía de São Francisco, as inundações bloquearam partes de várias estradas principais, incluindo a Interestadual 580 em Oakland.

A tempestade marcou o décimo rio atmosférico do estado no inverno, que tem registado tempestades com muita chuva e neve, que ajudaram a diminuir as condições de seca que se arrastavam há três anos.

Os reservatórios estaduais que caíram a níveis surpreendentemente baixos agora estão acima da média para esta época do ano, levando as autoridades estaduais a libertar água das barragens para ajudar no controle de cheias e abrir espaço para futuras chuvas.

Funcionários do transporte estadual disseram na sexta-feira que removeram tanta neve das estradas em fevereiro que seria suficiente para encher 100 vezes o estádio Rose Bowl, em Pasadena, Califórnia.