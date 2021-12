Risco de hospitalização é menor com a ómicron

JN Ontem às 23:31 Facebook

Dois novos estudos, divulgados esta quarta-feira, indicam que o risco de hospitalização com a ómicron é menor, em comparação com outras variantes do coronavírus. No entanto, e por ser muito mais transmissível, os especialistas alertam que o elevado número de infeções pode levar ao colapso dos hospitais, um pouco por todo o mundo.

Estes resultados, ainda que preliminares, contrariam as vozes catastróficas que consideram a ómicron a variante mais perigosa que já existiu. O aumento de casos, em grande parte do mundo, é inegável, mas há agora provas que os doentes infetados com esta nova variante sofrem de sintomas mais leves da doença, e por isso, o risco de hospitalização é mais reduzido, quando comparado com outras variantes.

"Isto são boas notícias", admitiu o epidemiologista do Instituto de Saúde Pública da Escócia, Jim McMenamin, numa conferência de imprensa, citado pelo "The New York Times".

McMenamin e outros especialistas analisaram e contabilizaram quantos casos da variante delta e da ómicron foram admitidos nos hospitais escoceses, nos meses de novembro e dezembro. Os investigadores concluíram que as infeções com a ómicron estão associadas a uma redução de dois terços no risco de hospitalização, em comparação com a variante delta.

Apesar dos resultados animadores, McMenamin e os colegas alertam que os hospitais não estão livres de serem inundados com uma nova vaga de casos, isto porque a variante em questão se transmite muito mais facilmente do que os anteriores.

A equipa de investigadores da Universidade de Londres "Imperial College" estudou os casos da variante ómicron e da delta, nas primeiras duas semanas de dezembro, e comprovou a redução nos internamentos.

As estimativas iniciais sugerem que, em comparação com os casos da variante delta, os doentes infetados com a ómicron têm, em média, menos 15% a 20% de probabilidades de precisarem de cuidados hospitalares, e menos 40% a 45% de probabilidades de serem hospitalizados por uma noite ou mais.

Estes valores podem ser justificados pelo facto de, segundo os investigadores, a ómicron infetar, mais facilmente, pessoas que já tiveram covid-19. Assim sendo, a reinfeção é mais comum, mas menos severa.

Ainda assim, a ómicron representa um sério risco para os hospitais, uma vez que que o número de casos tem crescido de forma exponencial. "Não podemos tratar isto como uma constipação", confessou Azra Ghani da Universidade e Londres "Imperial College", citado pelo "The New York Times".

Ambas as equipas de cientistas advertiram que os resultados ainda são preliminares.