Rishi Sunak remodela governo e nomeia novo presidente do Partido Conservador

O atual secretário de Estado do Comércio Greg Hands foi nomeado presidente do Partido Conservador e ministro sem pasta pelo primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, que aproveitou para fazer remodelação governamental e mexer na estrutura do Executivo.

Hands vai ocupar o lugar deixado vago por Nadhim Zahawi, que foi demitido por Rishi Sunak há uma semana depois de ter sido descoberto que violou o código ministerial ao esconder irregularidades fiscais.

Como presidente do partido, Hands será responsável por mobilizar os Conservadores para as eleições locais de 04 de maio e preparar as legislativas previstas para 2024, numa altura em que os 'tories' estão atrás do Partido Trabalhista nas sondagens.

Na remodelação anunciada, o ministro da Economia, Energia e Estratégia Industrial, Grant Shapps, fica responsável pela nova pasta da Segurança Energética e Neutralidade Carbónica [Net Zero].

Kemi Badenoch, atual ministra do Comércio, passa a acumular a responsabilidade pela Economia num ministério que funde as duas posições, bem como a secretaria de Estado da Mulher e Igualdade.

O Ministério da Cultura, Desporto, Comunicação Social e Digital também foi dividido, com a atual ministra, Michelle Donelan, a manter a responsabilidade pela Ciência, Inovação e Tecnologia.

A atual secretária de Estado da Habitação, Lucy Frazer, vai passar a dirigir o novo Ministério da Cultura, Comunicação Social e Desporto.

O vice-primeiro-ministro e ministro da Justiça, Dominic Raab, manteve-se no posto, apesar de estar sob pressão para se afastar devido a um inquérito sobre o comportamento intimidatório sobre alguns subordinados que se queixaram.

Rishi Sunak, que completou 100 dias em funções na semana passada, já tinha sido obrigado a mexer na equipa quando demitiu Gavin Williamson em novembro de ministro sem pasta devido igualmente a alegações de 'bullying' junto de colegas.

Devido à remodelação governamental, o conselho de ministros que normalmente se realiza à terça-feira de manhã foi adiado para a parte da tarde.