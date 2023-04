Ritual japonês "sumo do bebé chorão" regressa pela primeira vez após a pandemia

JN / AFP Hoje às 15:56 Facebook

Twitter

Partilhar

Dezenas de bebés japoneses competiram, este sábado, num ritual tradicional de "choro" que se acredita trazer boa saúde aos bebés. Tradição regressa pela primeira vez em quatro anos após a pandemia.

O "sumo do choro" é realizado em santuários e templos em todo o país, para deleite dos pais e espectadores. Bebés vestidos com roupas cerimoniais de sumo foram segurados pelos pais e competiram num ringue de sumo. Pessoas com máscaras de demónios tentaram fazer os bebés chorar.

Shigemi Fuji, presidente da Federação de Turismo de Asakusa, que organizou o evento, disse que algumas pessoas podem achar terrível fazer bebés chorar. "Mas no Japão, acreditamos que os bebés que choram muito também crescem de forma saudável. Este tipo de evento ocorre em muitos lugares do Japão", explicou.

PUB

De acordo com a organização, 64 bebés participaram no ritual. As regras variam de região para região - em alguns lugares os pais querem que os filhos sejam os primeiros a chorar, noutros o primeiro a chorar é o perdedor.