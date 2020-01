Rita Neves Costa Hoje às 19:26 Facebook

Twitter

Partilhar

Um rocket caiu na noite desta quinta-feira perto de uma base norte-americana, no distrito de Dujail, no norte do Iraque. Segundo a Reuters, não há vítimas mortais e a origem do rocket é desconhecida.

Fontes policiais confirmaram à agência de notícias que a explosão ocorreu a 80 km de Bagdade, perto da base de Balad, onde estão tropas norte-americanas.