Ron DeSantis tem o voto de Elon Musk se entrar na corrida contra Trump

JN/Agências Hoje às 14:57 Facebook

Twitter

Partilhar

O novo dono do Twitter, o multimilionário Elon Musk, disse na sexta-feira que apoiará o governador da Florida, Ron DeSantis, se este decidir concorrer nas primárias do Partido Republicano contra Donald Trump.

Questionado na rede social sobre se apoiaria o governador da Florida, ultraconservador, se este se candidatasse às eleições presidenciais de 2024, o magnata sul-africano respondeu afirmativamente.

A resposta de Musk surge horas depois de ter dito que era "um grande apoiante" da presidência de Barack Obama com Joe Biden como vice-presidente e, que nas eleições de 2020, com relutância, votou no atual presidente e não em Trump.

PUB

"A minha preferência nas presidenciais de 2024 é alguém sensato e centrista. Esperava que fosse esse o caso com a Administração Biden, mas até agora tem sido dececionante", explicou.