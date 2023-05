Roubo e compra de votos: "Máfia" aterroriza eleições regionais espanholas

No próximo dia 28 de maio realizam-se, em Espanha, as eleições regionais e municipais, sendo que 12 das 17 regiões autónomas também vão a votos. Nas cidades de Ceuta e Melilla, no enclave espanhol no Norte de África, a votação, que já decorre de forma antecipada, está a ser dificultada pela compra de votos e pela "máfia" que assalta os carteiros.

Enquanto na maior parte das cidades e regiões os candidatos ainda se encontram em campanha eleitoral, em Ceuta e Melilla, territórios autónomos de Espanha que se localizam no Norte de África, uma parte da população, que não vota presencialmente ou eletronicamente, já começou a receber os boletins eleitorais esta segunda-feira.

O que pode, contudo, parecer um procedimento simples está a ser um verdadeiro pesadelo para os carteiros locais, que não estão a conseguir fazer a recolha dos envelopes sem o auxílio da Polícia Nacional e da Guarda Civil.