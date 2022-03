Rui Pinto denuncia viagem de oligarca russo a bordo de jato português

JN Hoje às 19:21 Facebook

O milionário russo Alexander Mikheev não fugiu ao radar de Rui Pinto.

O hacker e denunciante português Rui Pinto informou, numa publicação feita esta terça-feira no Twitter, que o oligarca russo Alexander Mikheev, diretor geral da empresa russa Rosoboronexport e sob quem recaem suspeitas de tráfico de armas, viajou hoje no jato particular português CS-DHZ (Bombardier Global 6000) de Dubai para Hanói, no Vietname.

De acordo com a denúncia do criador do Football Leaks e autor das revelações do caso Luanda Leaks, estaria acompanhado pelo vice-presidente da Russian Helicopters JSC, Alexander Shcherbinin.