Rússia abre novo processo penal contra opositor Alexei Navalny

O líder da oposição russa, Alexei Navalny, que cumpre uma pena de oito anos de prisão, enfrenta um novo processo penal na sequência de uma "provocação" encenada pelo estabelecimento prisional onde está detido, denunciou esta terça-feira a sua porta-voz.

"Um novo processo penal foi aberto contra Alexei enquanto este continua na prisão, como resultado de uma 'provocação'", escreveu Kira Yarmish, numa mensagem publicada na rede social Twitter.

A porta-voz explicou que um prisioneiro com "problemas de higiene pessoal" foi colocado de novo na cela de Navalny, enquanto este não estava no local.

Segundo Kira Yarmish, ao regressar à cela, o "cheiro era tal que Alexei se recusou a entrar".

"De acordo com as 'regras' da prisão russa, seria forçado a expulsar o preso com recurso à violência física, mas o opositor disse aos guardas que não o faria porque este prisioneiro não tinha culpa e a administração [do estabelecimento prisional] estava a usá-lo como uma ferramenta", disse a porta-voz.

Ainda segundo o relato de Kira Yarmish, os guardas prisionais imediatamente chamaram uma equipa de resposta rápida, com coletes à prova de bala, e Navalny foi "espancado e arrastado" para o interior da cela.

Já dentro da cela, prosseguiu a porta-voz, o opositor russo agarrou no pescoço do outro preso e arrastou-o até à porta.

"Imediatamente cercaram Navalny, empurraram-no contra a parede e a administração prisional informou-o da abertura de um novo processo penal, ao abrigo de um artigo relacionado com 'perturbação de atividade das instituições penitenciárias', que pode levar a uma pena de prisão até cinco anos", contou ainda a porta-voz.

Kira Yarmish sublinhou que este é o décimo processo penal contra o líder da oposição russa, que por todos os casos "já enfrenta até 35 anos de prisão".

"Isto não é suficiente para o presidente russo, Vladimir Putin, que quer que Alexei permaneça para sempre na prisão e exige que novos casos criminais sejam forjados contra ele através de métodos completamente desumanos", concluiu a porta-voz.