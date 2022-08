Rússia acusa EUA de coordenarem ataques com mísseis na Ucrânia

JN/Agências Hoje às 00:05 Facebook

A Rússia acusou, esta terça-feira, os Estados Unidos de estarem "diretamente envolvidos" nos combates na vizinha Ucrânia, ao coordenar, alegadamente, os ataques com mísseis do exército ucraniano.

O porta-voz da Defesa russo, Igor Konashénkov, apontou as declarações à imprensa britânica do subchefe da inteligência militar ucraniana, Vadym Skibitsky, que diz provarem que Kiev e Washington coordenam as operações dos lança-foguetes móveis HIMARS.

"Tudo isto confirma de forma irrefutável que Washington, apesar das declarações da Casa Branca e do Pentágono, está diretamente envolvido no conflito na Ucrânia", afirmou o general russo, em comunicado.

Konashénkov destacou que "a administração de [Joe] Biden é diretamente responsável por todos os ataques com mísseis em bairros residenciais e infraestruturas civis nas cidades do Donbass e outras regiões, que causaram a morte massiva de civis".

O porta-voz lembrou que os mísseis HIMARS realizaram "dezenas de ataques" contra Donetsk, incluindo aquele que matou 50 prisioneiros ucranianos na sexta-feira, numa prisão naquela região do Donbass, no leste da Ucrânia.

Skivitsky negou que os EUA indiquem os alvos a serem atingidos, mas não descartou que ambos os países troquem informações antes de cada ataque.

Ao mesmo tempo que tem apoiado Kiev com armamento desde o início do conflito, Biden tem apelado para que se evite um confronto direto entre as tropas russas e as da NATO.

Os EUA anunciaram na segunda-feira um novo pacote de ajuda militar para a Ucrânia, de 550 milhões de dólares, que inclui projéteis e lança-foguetes HIMARS.