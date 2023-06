Rússia acusa ucranianos de explodirem oleoduto de amoníaco

JN/Agências Hoje às 14:32 Facebook

Twitter

Partilhar

A Rússia acusou, esta quarta-feira, a Ucrânia de explodir o oleoduto de amoníaco Togliatti-Odessa, o mais longo do mundo, denunciando um "ato terrorista" que provocou ferimentos em vários civis.

"Nas proximidades da cidade de Masyutivka, na região de Kharkiv, um grupo de sabotagem ucraniano fez explodir o oleoduto de amoníaco Togliatti-Odessa", afirmou o ministério da Defesa russo num comunicado.

Este "ato terrorista" ocorreu na noite de segunda-feira, declarou a mesma fonte.

PUB

Segundo o ministério russo, "como consequência deste atentado terrorista, há vítimas entre a população civil" por intoxicação.

"[Os civis] recebem a atenção médica necessária", acrescentou a fonte.

"No momento, através das secções danificadas da tubulação, os restos de amoníaco estão a ser eliminados do território ucraniano", acrescentou o ministério da Defesa russo, observando que "não há vítimas entre os militares russos".

Com cerca de 2400 quilómetros de extensão, o oleoduto liga a fábrica de amoníaco TogliattiAzot - considerada a maior produtora no mundo de amoníaco - na cidade russa de Togliatti, às margens do rio Volga, ao porto ucraniano de Odessa no Mar Negro.

O trânsito por este oleoduto foi suspenso com o início da ofensiva russa na Ucrânia em fevereiro de 2022.

A retoma da operação deste oleoduto, solicitada por Moscovo, insere-se nas negociações, com a participação da ONU, sobre o acordo dos cereais, que permitiu a exportação de milhões de toneladas destes alimentos pelos ucranianos.