Rússia assegura que continuará a exportar gás natural para a Europa

O ministro da Energia russo, Nikolai Shulginov, afirmou hoje em Doha que Moscovo está empenhado em honrar contratos com países europeus e em continuar a exportar gás natural "sem interrupção".

"As empresas russas estão a honrar os seus contratos e a trabalhar para desenvolver a produção e exportação de gás natural para países como a Turquia, França e Alemanha", disse o ministro da Energia num discurso na 6.ª Cimeira do Fórum dos Países Exportadores de Gás (FPEG), que está a decorrer na capital do Qatar.

Shulginov, que representou o Presidente russo, Vladimir Putin, disse que a Rússia, o maior exportador mundial de gás natural, estava a anunciar o seu "compromisso de fornecimento contínuo e ininterrupto" e "aumento do investimento" no setor.

As observações surgem numa altura em que o Chanceler alemão, Olaf Scholz, anunciou o bloqueio da certificação do gasoduto Nord Stream 2 em resposta à iniciativa de Putin de reconhecer territórios separatistas pró-russos na Ucrânia.

"Juntos podemos procurar soluções excelentes e adequadas para os desafios que o setor do gás enfrenta na produção e noutros campos", disse Shulginov no discurso.

A cimeira dos países exportadores de gás realizou-se devido à crescente preocupação mundial com a segurança energética, exacerbada pela crise criada pela tensão entre a Nato e a Rússia em relação à crise na Ucrânia.

Face a esta crise, a União Europeia está a negociar com países como o Qatar, Argélia e Egito o fornecimento de gás natural liquefeito (GNL) para aliviar possíveis cortes no fornecimento russo, caso Bruxelas sancione Moscovo.

No entanto, o ministro da Energia do Qatar, Saad al-Kaabi, declarou que é "impossível" substituir a curto prazo o volume de gás que a Rússia fornece à Europa, que representa até 40% das importações do bloco da UE.