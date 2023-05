Rússia ataca cidade dos concorrentes ucranianos da Eurovisão

JN/Agências Hoje às 14:05 Facebook

O chefe do gabinete presidencial ucraniano, Andri Yermak, denunciou, este domingo, um ataque russo na noite de sábado na cidade de Ternopil (oeste da Ucrânia), de onde é originário a dupla Tvorchi, que representou os ucranianos no Festival Eurovisão da Canção.

De acordo com Yermak, o ataque quase coincidiu com a participação do duo formado pelo produtor Andrii Hutsuliak e pelo vocalista Jimoh Augustus Kehinde (também conhecido como Jeffery Kenny) no Festival Eurovisão da Canção em Liverpool (Reino Unido), na noite de sábado.

Pelo menos duas pessoas ficaram feridas no ataque, segundo a conta de Telegram de Yermak.

O ataque ocorreu no meio de uma grande ofensiva noturna russa, que utiliza drones e mísseis lançados de aviões e navios de guerra estacionados no Mar Negro.

O Exército ucraniano informou que vinte e cinco drones, na maioria do tipo iraniano Shahed-136/131, e três mísseis de cruzeiro foram abatidos pelas defesas ucranianas. Até ao momento, não há informações exatas sobre o número total de ataques russos ou os impactos dos mesmos.