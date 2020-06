Rússia começa a produzir vacina contra a covid-19 em setembro

JN/Agências Hoje às 13:13, atualizado às 15:39 Facebook

O Governo russo anunciou, este sábado, que o país começará, em setembro, a produzir em grandes doses uma vacina contra o novo coronavírus. A covid-19 já superou o meio milhão de casos na Rússia.

Os testes clínicos serão realizados em julho, o registo estatal em agosto e a produção começará em setembro, disse Tatiana Golikova, vice-primeira-ministra da Rússia para Política Social, Trabalho, Saúde e Segurança Social, em conferência de imprensa.

O Centro Nacional de Pesquisa em Epidemiologia e Microbiologia Gamalei, encarregado da tarefa, está a preparar uma vacina de vetor com base no ADN de um adenovírus do tipo SARS-CoV-2. Segundo o diretor da instituição, Alexandr Gintsburg, a vacina já foi experimentada não oficialmente com a ajuda de voluntários do próprio centro, sendo que todos os pacientes estão bem e desenvolveram imunidade ao vírus.

No total, dez centros científicos do país estão atualmente a trabalhar no desenvolvimento de vacinas e medicamentos para combater esta doença, informou o Governo que, no final de maio, foi pressionado pelo presidente Vladimir Putin para acelerar a produção da vacina.

A Rússia é o terceiro país do mundo com mais casos de covid-19, com mais de 520 mil, segundo dados divulgados este sábado pelas autoridades, enquanto as mortes chegam a 682.