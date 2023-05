JN/Agências Hoje às 10:54 Facebook

A Rússia congelou, no final de abril, as contas bancárias da embaixada da Finlândia em Moscovo e do seu consulado em São Petersburgo, anunciou o ministro finlandês dos Negócios Estrangeiros, Pekka Haavisto, esta quarta-feira.

"As contas das missões finlandesas na Rússia estão congeladas e não podem ser utilizadas de momento", declarou Pekka Haavisto numa conferência de imprensa, acrescentando que a Finlândia tem estado em contacto com as autoridades russas.