Rússia considera cínica reação de Kiev à trégua no Natal ortodoxo

JN/Agências Hoje às 12:12 Facebook

Twitter

Partilhar

As autoridades russas qualificaram, esta terça-feira, como "cínica e inexplicável" a reação do Governo ucraniano à trégua unilateral anunciada pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin, por ocasião do Natal ortodoxo, cujo feriado é a 7 de janeiro.

O porta-voz do Kremlin, Dimitri Peskov, criticou a reação de Kiev e apontou tratar-se de uma posição "totalmente incompreensível e inexplicável", não apenas por parte de Kiev "mas também de vários países ocidentais".

Nesse sentido, Peskov pediu para se levar em conta apenas o objetivo desta forma de cessar-fogo, que se trata de "uma questão puramente humanitária".

PUB

"Se esta trégua ajudou pelo menos uma pessoa, já atingiu o objetivo", apontou o porta-voz do Kremlin, citado pela agência noticiosa estatal russa TASS.

Por outro lado, Peskov indicou que tanto a Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) como os Estados Unidos estão "indiretamente, mas 'de facto', envolvidos no conflito ucraniano".

"Indiretamente, mas a NATO e os Estados Unidos estão definitivamente envolvidos neste conflito", acrescentou.

Além disso, Peskov lembrou o envio contínuo de "armas, tecnologia e informações dos serviços secretos" para a Ucrânia e enfatizou que o envolvimento da NATO e dos Estados Unidos "é óbvio".

A ofensiva militar da Rússia na Ucrânia começou há quase um ano e a ONU apresentou como confirmados desde o início da guerra 6.919 civis mortos e 11.075 feridos, sublinhando que estes números estão muito aquém dos reais.

Os ataques causaram também o deslocamento, dentro e para fora da Ucrânia, de mais de 14 milhões de pessoas, numa crise de refugiados que a ONU classifica como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Neste momento, 17,7 milhões de ucranianos precisam de ajuda humanitária e 9,3 milhões necessitam de ajuda alimentar e alojamento.

A invasão ​​​​​​​russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com o envio de armamento e ajuda económica e humanitária à Ucrânia e a imposição de sanções políticas e económicas sem precedentes a Moscovo.