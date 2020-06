Rússia conta exportar para vários países medicamento para a covid-19

JN/Agências Hoje às 12:47 Facebook

Twitter

Partilhar

A Rússia planeia exportar para vários países do mundo um medicamento para a covid-19 apresentado este fim de semana, logo que fiquem atendidas as necessidades domésticas, disseram as autoridades russas.

Este fim de semana, o Ministério da Saúde russo anunciou o registo do antiviral Afivavir, que se mostrou eficaz no combate ao novo coronavírus, em diversos ensaios clínicos.

"À medida que formos respondendo à procura interna, consideramos possível exportá-lo. Já temos recebido muitos pedidos do Médio Oriente e da América Latina", disse o presidente do Fundo Russo de Investimento Direto, Kiril Dmitriev.

De acordo com Dmitriev, em 11 de junho, este medicamento, desenvolvido na Rússia com base num antiviral japonês, vai começar a ser enviado para os hospitais russos onde estão internados doentes com covid-19.

Os investigadores dizem que o medicamento provou ser eficaz em 90% dos casos, mas a sua administração está vedada a mulheres grávidas.

As autoridades sanitárias russas dizem que o Afivavir não estará à veda em farmácias e apenas pode ser administrado em centros hospitalares.

A Rússia registou mais 9035 novos casos de infeção, nas últimas 24 horas, e mais 162 mortes com covid-19.

No total, o número de pessoas infetadas com o novo coronavírus na Rússia é de 414878, o que coloca o país no terceiro lugar em número de casos confirmados, depois dos EUA e do Brasil.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 370 mil mortos e infetou mais de 6 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 2,5 milhões de doentes foram considerados curados.