Rússia dá duas semanas ao embaixador da Letónia para deixar o país

A Rússia deu esta sexta-feira duas semanas ao embaixador da Letónia para deixar o país, uma decisão tomada quatro dias depois do executivo letão ter adotado idêntica medida em relação ao embaixador russo em Riga.

"O embaixador letão (Maris) Riekstins recebeu ordem para deixar a Federação Russa dentro de duas semanas", revelou o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo em comunicado, na realidade antecipando apenas a saída do diplomata, que já tinha sido decidida pela Letónia.

A Rússia sobrepõe assim a sua decisão à anunciada no inicio da semana por Riga, que tinha decidido retirar o seu embaixador, a partir de 24 de fevereiro, e reduzir as relações diplomáticas com Moscovo ao nível de encarregado de negócios.

O conflito diplomático entre os dois países começou quando o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia expulsou o embaixador de outro país báltico, a Estónia, que tinha decidido reduzir a sua representação diplomática em território russo.

Em resposta, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Estónia, Urmas Reinsalu, disse que o embaixador russo em Tallin também teria de deixar o país e a Letónia, num sinal de solidariedade para com o pais vizinho, tomou idêntica medida.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros russo manifestou "um forte protesto" ao representante letão sobre a decisão de Riga e disse não aceitar a "solidariedade" com a Estónia como desculpa para a decisão de reduzir o nível das relações diplomáticas entre os dois países.

"A solidariedade entre estes países reside apenas na russofobia total e no desejo de avançar para medidas hostis contra a Rússia, algo que é patrocinado pelos Estados Unidos e outros países pouco amigáveis", acusou a diplomacia russa.

Assim, "não consideramos necessário esperar pela data indicada por Riga para que os embaixadores completem as suas missões", disse o ministério russo no comunicado.

Os estados bálticos têm fundamentado as suas decisões na continuação da agressão militar em larga escala contra a Ucrânia, lançada em 24 de fevereiro de 2022.

A agência oficial russa TASS noticiou esta semana que os países ocidentais expulsaram 574 funcionários diplomáticos russos desde que a Rússia invadiu a Ucrânia.

A Bulgária foi o país que expulsou mais diplomatas russos desde há um ano: 83, de acordo com os dados compilados pela agência russa.

Dos restantes, destacam-se Polónia (45 expulsões), Alemanha (40), Eslováquia e França (35 cada), Eslovénia (33), Itália (30), Estados Unidos (28) e União Europeia (19).

A ofensiva militar lançada pela Rússia na Ucrânia foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento e ajuda económica e humanitária para Kiev e a imposição à Rússia de sanções políticas e económicas sem precedentes.

A guerra causou até agora a fuga de mais de 14 milhões de pessoas -- 6,5 milhões de deslocados internos e quase oito milhões para países europeus -, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Neste momento, 17,7 milhões de ucranianos precisam de ajuda humanitária e 9,3 milhões necessitam de ajuda alimentar e alojamento.

A ONU apresentou como confirmados desde o início da guerra 7.068 civis mortos e 11.415 feridos, sublinhando que estes números estão muito aquém dos reais.