Rússia diz que Kiev perdeu "mais de 15 mil soldados" no último mês

JN/Agências Hoje às 12:57 Facebook

Twitter

Partilhar

O ministro da Defesa russo, Serguei Shoigu, afirmou, esta terça-feira, que o Exército da Ucrânia "perdeu mais de 15 mil soldados" no último mês de combates, "apesar da ajuda militar sem precedentes" por parte dos aliados de Kiev.

"Apesar da ajuda militar sem precedentes por parte de países ocidentais, o inimigo está a sofrer perdas significativas. Só no último mês de combates, perdeu mais de 15 mil pessoas", disse Shoigu, citado pela agência noticiosa oficial russa Interfax.

Durante este período, as tropas russas destruíram oito aviões, 277 drones (aparelhos voadores não tripulados), 430 tanques e outros veículos blindados, bem como 225 peças de artilharia e morteiros, contabilizou. "Continuamos a eliminar as armas entregues pelo Ocidente", afirmou Shoigu, que não avançou dados sobre o total de mortes entre o exército ucraniano desde o início do conflito, a 24 de fevereiro de 2022.

PUB

Horas antes, numa mensagem na conta no Facebook, o Estado-Maior do exército ucraniano indicou que 191 500 militares russos tinham sido "liquidados" desde o início da invasão, desencadeada por ordem do Presidente russo, Vladimir Putin.

Mais concretamente, o exército ucraniano indicou que, até à data, foram destruídos 3701 tanques, 2930 sistemas de artilharia, 298 sistemas de defesa aérea, 308 aviões, 294 helicópteros, 2477 drones, 947 mísseis de cruzeiro, 18 navios, 5851 veículos e tanques de combustível e 360 peças de equipamento especial.

A Rússia não disponibiliza dados sobre as baixas no conflito desde setembro de 2022, quando Shoigu confirmou a morte de 5937 militares.

O portal noticioso russo Mediazona estima o número total de mortos em 19.688 - incluindo 1665 nos últimos 15 dias -, dados que diz serem "corroborados" pelas informações publicamente disponíveis, um trabalho que efetua em conjunto com a cadeia de televisão britânica BBC.