Rússia diz ter intercetado dois aviões da NATO no Mar Báltico

A Força Aérea russa divulgou ter intercetado, esta segunda-feira, dois aviões da NATO que se aproximavam da fronteira russa sobre o Mar Báltico, segundo um comunicado do Ministério da Defesa de Moscovo.

"Em 15 de maio de 2023, o controlo do espaço aéreo russo detetou dois alvos aéreos a aproximar da fronteira do Estado sobre o Mar Báltico. Para identificar os alvos e impedi-los de violar a fronteira, descolou um Su-27 russo", precisou o ministério na nota informativa.

A tripulação do caça russo identificou os alvos como um P-3S Orion da Força Aérea alemã e um Atlantic-2 da Força Aérea francesa. "Depois de os aviões estrangeiros mudarem de curso e se afastarem da fronteira russa, o caça voltou para a sua base. A violação da fronteira do Estado russo não foi permitida", acrescentou.

Segundo o comando russo, "o voo do caça foi realizado em estrita conformidade com as regras internacionais sobre o uso do espaço aéreo em águas neutras e sem cruzar corredores aéreos ou realizar aproximações perigosas com aeronaves estrangeiras".

Também hoje o Presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, mencionou a queda no passado fim de semana de vários helicópteros e aviões de combate militar russos, na região de Briansk, a 200 quilómetros da fronteira com a Ucrânia. "Desde então, as nossas tropas têm estado em alerta máximo", adiantou.

Lukashenko não era visto em público desde que se retirou em 9 de maio das comemorações do Dia da Vitória em Moscovo, que assinalam o triunfo da União Soviética sobre a Alemanha nazi na Segunda Guerra Mundial.