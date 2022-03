Rússia e Ucrânia dizem que conversações estão a fazer progressos

JN/Agências Hoje às 17:20 Facebook

Um negociador russo e um ucraniano disseram este domingo que as conversações entre a Rússia e a Ucrânia estavam a fazer progressos apesar da guerra, apontando que os contactos diplomáticos aumentaram mesmo durante os combates no terreno.

"Se compararmos a posição das duas delegações entre o início das negociações e o momento atual, vemos que há progressos significativos", disse Leonid Slutski, um membro da delegação russa que se encontrou recentemente com negociadores ucranianos na Bielorrússia.

"A minha expectativa pessoal é que este progresso conduza muito em breve a uma posição comum entre as duas delegações e que haja documentos para assinar", acrescentou o negociador, de acordo com as agências noticiosas russas citadas pela agência francesa de notícias, a France-Presse (AFP).

Desde o início da invasão militar da Ucrânia pela Rússia, a 24 de fevereiro, já houve três rondas de conversações na Bielorrússia, tendo as reuniões abordado principalmente a questão dos corredores humanitários para a saída da população civil.

Na quinta-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, e o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kouleba, saíram das conversações na Turquia sem anunciar quaisquer progressos tangíveis, mas comprometeram-se a continuar o diálogo.

Já hoje, o conselheiro do presidente ucraniano Mykhaïlo Podoliak disse que Moscovo tinha deixado de emitir ultimatos e estava agora a "ouvir atentamente as propostas".

As declarações do conselheiro no Twitter seguem-se às palavras de Volodymyr Zelensky, que no sábado disse que a Rússia tinha uma abordagem "fundamentalmente diferente" nas conversações, e às do próprio Vladimir Putin, que disse ter visto "progressos positivos" nas negociações.