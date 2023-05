Rússia elimina obrigação de vistos para cidadãos da Geórgia

JN/Agências Hoje às 13:52 Facebook

O presidente russo, Vladimir Putin, assinou dois decretos que deixam de obrigar vistos para cidadãos da Geórgia e que restabelecem voos diretos para este país do sul do Cáucaso.

De acordo com as novas regras, que entram em vigor a partir de 15 de maio, os cidadãos georgianos poderão entrar na Rússia sem visto, a não ser que queiram ir trabalhar ou permanecer por mais de 90 dias.

Um outro decreto levanta a suspensão de voos diretos para a Geórgia que a Rússia tinha imposto unilateralmente em 2019.

Seguindo o espírito dos decretos de Putin, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia emitiu um comunicado que anula uma recomendação de 2019 para que os cidadãos russos evitassem viajar para a Geórgia.

As relações entre a Rússia e a Geórgia têm sido difíceis desde o colapso da União Soviética, no início dos anos 1990.

Os dois países travaram um curto conflito armado em 2008, que terminou com a Geórgia a perder o controlo de duas regiões separatistas pró-Rússia.

Após esse período, Tbilisi cortou relações diplomáticas com Moscovo, e a questão do estatuto das regiões continua a ser um motivo de atrito político, mesmo que as relações tenham melhorado.