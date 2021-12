Rússia enche gasoduto Nord Stream 2. Está pronto para fornecer gás à Europa

JN/Agências Hoje às 19:57 Facebook

Twitter

Partilhar

O Presidente russo, Vladimir Putin, anunciou, esta quarta-feira, que o consórcio Gazprom abasteceu os dois ramais do controverso gasoduto Nord Stream 2, que está agora pronto para fornecer gás à Europa pelo fundo do mar Báltico.

"O Nord Stream 2 está pronto para funcionar", disse Putin durante uma reunião virtual.

Depois de felicitar a Gazprom e os seus parceiros por abastecerem esta quarta-feira o segundo ramal, Putin explicou que agora "tudo depende" dos consumidores europeus e do regulador alemão, que travou o processo de certificação até que Moscovo cumpra todos os trâmites. "Assim que eles tomem a decisão sobre o início das operações, grandes volumes começarão a ser bombeados para a Europa, volumes adicionais de gás russo. Recordo que se trata de 55.000 milhões de metros cúbicos por ano", indicou.

O chefe de Estado russo sublinhou que, dada a difícil situação no continente, a Rússia tem a capacidade de "aumentar as exportações de gás", além de que o conteúdo dos dois ramais do Nord Stream 2 "contribuirá para solucionar o problema da estabilização de preços no mercado europeu".

Segundo Putin, a autorização do Nord Stream 2 repercutir-se-á "imediatamente" nos preços do gás russo para os países consumidores europeus, incluindo empresas e habitações. "E até na Ucrânia vai influenciar na queda das tarifas, já que esse volume significativo de gás de origem russa está a ser comprado a um preço bastante elevado no mercado europeu, mil dólares e mais por cada mil metros cúbicos", acrescentou.

Por seu lado, o presidente do conselho de administração da Gazprom, Alexei Miller, explicou que os depósitos subterrâneos europeus estão a 56%, ao passo que os alemães estão a 53%, o que influencia os preços dos hidrocarbonetos. Destacou também que a Gazprom cumpriu as suas obrigações constantes do contrato de trânsito de gás pela Ucrânia, ao ultrapassar os 40 mil milhões de metros cúbicos este ano (41,5 mil milhões).

PUB

Para receber a certificação, a empresa operadora do Nord Stream 2 deve criar uma subsidiária para gerir a secção alemã do gasoduto. Isso permitir-lhe-á cumprir tanto o direito alemão como o comunitário e funcionar como operador independente, o que poderá ser adiado até ao segundo semestre de 2022.

A autorização do Nord Stream 2 repercutir-se-á "imediatamente" nos preços do gás russo para os países europeus Foto: AFP

O gasoduto transporta diretamente gás russo para a Europa ocidental através da Alemanha, sem passar pela Ucrânia, e esteve rodeado de uma grande polémica, com a oposição inicial dos Estados Unidos que, em julho, deram 'luz verde' ao projeto, em troca de uma garantia do abastecimento energético da Ucrânia.

O Nord Stream 2, cujas obras terminaram em setembro, atravessa as zonas económicas e águas territoriais de cinco países: Rússia, Finlândia, Suécia, Dinamarca e Alemanha.

Além dos 55 mil milhões de metros cúbicos do Nord Stream, o gasoduto permitirá à Rússia elevar até 110.000 milhões de metros cúbicos o fornecimento anual de gás à Europa. Em resposta aos receios da Ucrânia de que a Gazprom deixe de transportar gás pelo seu território quando expirar o contrato, em 2024, o vice-primeiro-ministro russo, Alexandr Novak, assegurou, esta quarta-feira, que Moscovo poderá continuar a fazê-lo se as condições económicas e o estado técnico das tubagens ucranianas forem favoráveis.