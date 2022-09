Rússia está a recorrer a armas da Coreia do Norte e do Irão

JN/Agências Hoje às 19:41 Facebook

Os serviços de informação britânicos acreditam "com grande margem de certeza" que a Rússia está a aumentar a receção de armas do Irão e da Coreia do Norte, países sujeitos a duras sanções internacionais.

O Ministério da Defesa britânico disse hoje em comunicado que a perda de um avião não tripulado ('drone') iraniano Shahed-136 perto da linha de frente de combate na Ucrânia "sugere a possibilidade realista de que a Rússia esteja a tentar usar esses sistemas para realizar ataques táticos".

Londres sublinha que dispositivos como este - um 'drone' com alcance de 2.500 quilómetros - já foram usados no Médio Oriente, no passado, incluindo um ataque ao petroleiro MT Mercer Street, na costa de Omã, em 2021.

No início de agosto, o jornal norte-americano "The New York Times" revelou que Moscovo estava a comprar projéteis e foguetes à Coreia do Norte, uma informação que foi apoiada pelo Pentágono.

Estes dados surgem numa altura em que a retirada das tropas russas do nordeste da Ucrânia, perante um contra-ataque de Kiev, aumentou a pressão política sobre o Presidente russo, Vladimir Putin.

A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro pela Rússia na Ucrânia causou já a fuga de mais de 13 milhões de pessoas -- mais de seis milhões de deslocados internos e mais de sete milhões para os países vizinhos -, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções políticas e económicas.